لبنان

باسيل يتحدث عن "جريمة" ارتكبها سلامة.. ماذا قال؟

Lebanon 24
08-10-2021 | 04:38
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غرد النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "حقيقة أُخرى صادمة: في نيسان 2016، عشية هندساته المالية، حذف حاكم مصرف لبنان 14 صفحة من تقرير صادر عن صندوق النقد والبنك الدولي يحذر من كارثة بعد اكتشاف عجز المركزي الكبير وفقدان السيولة من المصارف. قبل 3 أعوام ونصف من بداية الانهيار، طمس الحاكم الحقيقة عمداً فأضاف جريمة على جريمة".
 
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