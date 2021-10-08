وزير العدل يلتقي عدداً من المُحافظين

إلتقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه بالوزارة كلاً من محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، محافظ الجنوب منصور ضو ومحافظ البقاع كمال أبو جودة في زيارة تهنئة تم خلالها بحث التطورات العامة في البلاد.