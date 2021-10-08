لبنان

وزير العدل يلتقي عدداً من المُحافظين

Lebanon 24
08-10-2021 | 05:03
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إلتقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه بالوزارة كلاً من محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، محافظ الجنوب منصور ضو ومحافظ البقاع كمال أبو جودة في زيارة تهنئة تم خلالها بحث التطورات العامة في البلاد.
 
 
 
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هنري خوري

لبنان

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