"نيترات الامونيوم" مجددا في البقاع؟

أفادت مندوبة "لبنان24" أن دورية من أمن الدولة عثرت على حوالي 20 طنا من مادة يعتقد أنها أسمدة زراعية كانت موضبة داخل اكياس في حوش الحريمة في البقاع.



واخذت الدورية عينات لتحليلها ومعرفة محتواها. فيما لم يتم التأكد حتى الان من أن المواد هي "نيترات الامونيوم".