لبنان

مستخدمو هيئة إدارة السير: لتحقيق المطالب والا الاضراب

Lebanon 24
08-10-2021 | 05:27
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عقد مستخدمو هيئة إدارة السير والاليات والمركبات اجتماعا مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، وعرضوا لواقع حقوقهم المهدورة وغير المؤمنة في ظل وضع اقتصادي صعب وغير مقبول.

واكدوا في بيان "انهم لم يتمكنوا من الاستفادة من المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب عن العامين 2017-2018 والذي فقد قيمته بفعل انهيار الليرة اللبنانية، وانهم لم يستفيدوا من الدرجات الثلاث التي أعطيت للقطاع العام في حينه"، وطالبوا ب"ضرورة الاسراع في الاجراءات القانونية الآيلة الى وضع هذه الدرجات موضع التنفيذ، بالاضافة الى عدم الاستفادة من التعديل الذي اعتمد على بدل النقل اخيرا والمساعدة الاجتماعية التي قررها مجلس الوزراء السابق والتي تساوي بدل راتب شهر".

وقرروا "اعطاء المعنيين مهلة اسبوع للمباشرة بوضع آلية تمكن المستخدمين من الحصول على حقوقهم، والا فاللجوء الى الاضراب السلمي هو وسيلة التعبير والرفض لهذا الواقع الاليم وذلك تحت مظلة الاتحاد العمالي العام".
المصدر: الوكالة الوطنية
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