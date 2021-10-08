الحرارة الى معدلاتها الموسمية.. اليكم طقس نهاية الاسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الليل ورياح ناشطة جنوب البلاد. وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس خريفي مستقر وحار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم غد السبت حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و29)- الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.السبت: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الليل ورياح ناشطة جنوب البلاد.الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات.الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.- الحرارة على الساحل من 20 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 31 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا سرعتها بين 10و 30 كلم/س.- الانقشاع: جيد- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65 %- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:28 درجة.- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس:6,37- ساعة غروب الشمس: 18,14