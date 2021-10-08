لبنان

ماذا حصل مقابل مرفأ بيروت صباحا؟

Lebanon 24
08-10-2021 | 05:55
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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٠:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/١٠/٠٨ حريقاً شب في مواد للبناء في باحة مبنى تجاري مقابل مرفأ بيروت.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 
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حريق

مرفأ بيروت

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