ماذا حصل مقابل مرفأ بيروت صباحا؟

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٠:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/١٠/٠٨ حريقاً شب في مواد للبناء في باحة مبنى تجاري مقابل مرفأ بيروت.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.