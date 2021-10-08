لبنان

عون اطلع من الشامي على التحضيرات الجارية لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
08-10-2021 | 07:08
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 عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، عمل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات الجارية لهذه الغاية.

وأوضح الشامي انه بعد تشكيل اللجنة، عقدت سلسلة اجتماعات تحضيرية، معربا عن امله في "ان تنجز عملها سريعا لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قريبا وفقا لرغبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة أنفسهم".

المطران جورج خوام
واستقبل الرئيس عون المطران جورج خوام المنتخب على ابرشية اللاذقية وطرطوس وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك، يرافقه الدكتور سهيل أبو حلا. ووجه المطران خوام دعوة الى الرئيس عون لحضور سيامته مطرانا يوم السبت 16 تشرين الأول الجاري في كنيسة القديس بولس في حريصا، برئاسة بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي. وتمنى الرئيس عون التوفيق للمطران خوام في مسؤولياته الروحية الجديدة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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