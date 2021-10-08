تطور استثنائي بشأن الكهرباء والتغذية.. هذا ما يحصل

كشفت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" أنّ "معمل دير عمار الكهربائي أطفأ كل محركاته ما جعله خارج الخدمة بشكل كلي حالياً"، مشيرة إلى أنّ "هذا الأمر بدأ اعتباراً من منتصف ليل أمس وذلك بسبب الشح الهائل في مادة المازوت"، وقالت: "نتيجة لما يحصل، فإنّ إنتاج كهرباء لبنان بات ينخفض إلى ما دون الـ400 ميغاواط، وبالتالي فإن الشبكة مهددة بالكامل بالانقطاع التام الذي يعرف بالـBlack out".

وأوضحت المصادر أنّ المؤسسة تنتظرُ وصول باخرة فيول خاصة إلى المعمل خلال فترة قريبة ومدّة ذلك ستستغرق أياماً"، مشيرة إلى أنّ "الأوضاع على صعيد المعامل الأخرى أيضاً متدهورة"، وقالت: "يبدو أن بعض المحركات في معمل الزهراني ستنطفئ أيضاً خصوصاً أنها كانت تعمل على كمية غير كبيرة من المحروقات المخصصة للانتاج. كذلك، فإنه جرى توقيف معمل المحركات العكسية في الجية صباح اليوم، علماً أن المعمل الحراري القديم متوقف منذ منتصف الشهر الماضي نظراً لعدم توفر الفيول".