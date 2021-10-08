لبنان

تطور استثنائي بشأن الكهرباء والتغذية.. هذا ما يحصل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-10-2021 | 05:59
A-
A+
Doc-P-872655-637692949555167773.jpg
Doc-P-872655-637692949555167773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" أنّ "معمل دير عمار الكهربائي أطفأ كل محركاته ما جعله خارج الخدمة بشكل كلي حالياً"، مشيرة إلى أنّ "هذا الأمر بدأ اعتباراً من منتصف ليل أمس وذلك بسبب الشح الهائل في مادة المازوت"، وقالت: "نتيجة لما يحصل، فإنّ إنتاج كهرباء لبنان بات ينخفض إلى ما دون الـ400 ميغاواط، وبالتالي فإن الشبكة مهددة بالكامل بالانقطاع التام الذي يعرف بالـBlack out". 
 
وأوضحت المصادر أنّ المؤسسة تنتظرُ وصول باخرة فيول خاصة إلى المعمل خلال فترة قريبة ومدّة ذلك ستستغرق أياماً"، مشيرة إلى أنّ "الأوضاع على صعيد المعامل الأخرى أيضاً متدهورة"، وقالت: "يبدو أن بعض المحركات في معمل الزهراني ستنطفئ أيضاً خصوصاً أنها كانت تعمل على كمية غير كبيرة من المحروقات المخصصة للانتاج. كذلك، فإنه جرى توقيف معمل المحركات العكسية في الجية صباح اليوم، علماً أن المعمل الحراري القديم متوقف منذ منتصف الشهر الماضي نظراً لعدم توفر الفيول". 
 
 

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:17 | 2021-10-08
11:06 | 2021-10-08
10:59 | 2021-10-08
10:58 | 2021-10-08
10:57 | 2021-10-08
10:55 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website