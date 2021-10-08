"حزب الله" والتحالفات الانتخابية.. الحلفاء والخصوم معاً

لم تبدأ التحضيرات العملية للانتخابات النيابية بعد، لكن مؤشرات النشاط السياسي الممهد لها قد بدأت تظهر للعيان واحتمالات التحالف او التباعد في هذه الدائرة او تلك باتت موضوعة على طاولة المحللين السياسيين، اقله.تحاول الاحزاب المتراجعة بمعظمها لعب لعبة التحالفات لتخفيف خسائره ولمحاولة تقليل قدرة المجتمع المدني على الخرق، علما ان قانون الانتخابات الحالي أنهى فرصة قيام محادل انتخابية.في جانب الاكثرية النيابية الحالية، يبدو ان "حزب الله" يرغب في الحفاظ عليها، وهو سيعمل في الانتخابات وفق هذا الهدف الذي دونه عقبات كثيرة اهمها تراجع "التيار الوطني الحر" الشعبي الذي سينعكس تراجعا في عدد كتلته النيابية، بحسب بعض الاحصاءات .من هنا بدأ الحزب دراسة خيارات جدية للانتخابات المقبلة منها ان يشكل رافعة ل"التيار" في بعض الدوائر الانتخابية المشتركة حيث يستطيع الحزب تأمين فوز "التيار"، لكن المقاعد التي يمكن تأمينها في هذه الدوائر غير كافية لقلب النتيجة.لذلك بدأ "حزب الله" بالتفكير في مساعدة "التيار"على تخطي ازمة التحالفات التي يمر فيها، من خلال استخدام علاقاته واتصالاته لترتيب تحالفات انتخابية واسعة ومناسبة تضمن تحقيق تقدم حتى في الدوائر التي تراجع فيها الحضور الشعبي لـ"التيار".وبحسب مصادر مطلعة" فإن ايا من التحالفات لم يحسم بعد ، لكن هناك اتصالات جدية في دائرة صيدا - جزين، واتصالات مشابهة في زحلة حيث تبذل جهود كبرى لتأسيس حلف واسع قادر على حصد اكبر عدد ممكن من المقاعد.مِنْ المبكر الحكم على نتائج الحراك الانتخابي الحاصل لكن الاكيد ان التسارع في هذا النشاط سيكون استثنائيا ليتناسب مع اهمية الانتخابات المقبلة ومحوريتها.