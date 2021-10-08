درويش ناقش وضع المدارس الرسمية في طرابلس مع وزير التربية

زار النائب علي درويش وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مهنئاً بمنصبه الجديد ومتمنياً التوفيق بالمهمة التربوية الصعبة.

وتحدث درويش خلال الاجتماع عن "وضع المدارس الرسمية في مدينة طرابلس وتفاصيل الشواغر التي تعاني منها اغلب المدارس، والعمل على كيفية تحسين سير إدارتها وصولاً الى رفع المستوى التعليمي والتعامل مع تبعات الأزمة الاقتصادية وواقع كورونا".

كذلك، عرض درويش "واقع مبنى الجامعة اللبنانية الموحد "المون ميشال" مع بداية العام الدراسي ووضع الوزير بتفاصيل الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي للاطلاع على اوضاع المبنى"، مؤكداً على "ضرورة وضع اولوية المساعدة وتأمين ما يحتاجه المبنى استعداداً للعام الجديد ودرء خطر التوقف عن العمل".

ومع هذا، فقد تطرق درويش الى "أزمة خريجي الهندسة من جامعات طرابلس الذين لم يستطيعوا التسجيل بالنقابة نظرا للظروف التي يعانونها والعمل على حل هذه المشكلة لما لها من تبعات على مستقبلهم المهني".

وناقش درويش مع الحلبي بعض التفاصيل التربوية والمدرسية، وعرض الأخير تصوراً لعدد من نقاط البحث التي سيعمل عليها لخدمة التلاميذ والطلاب للتخفيف من وطأة الازمات على عامهم التعليمي.