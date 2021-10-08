لبنان

دعاوى جديدة بحقّ البيطار من المشنوق وخليل وزعيتر.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
08-10-2021 | 06:30
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تقدّم النائب نهاد المشنوق بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح، بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية طلب فيها نقل التحقيق في ملفّ انفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتعيين قاضٍ آخر لهذه المهمّة بسبب "الإرتياب المشروع".
 
كذلك، تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، بواسطة نقيبة المحامين السابقة أمل حداد والمحامي رشاد سلامة، بدعوى أمام محكمة التمييز المدنية طلبا فيها ردّ القاضي البيطار عن القضية، واعتبرا أنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطّى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
 
وكان "لبنان24" ذكر صباح اليوم عن التحضير لدعاوى بالجملة لمحاصرة البيطار. لقراءة الخبر السابق، الرجاء الضغط هنا
 
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