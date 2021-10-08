لبنان

أبو شرف وياسين التقيا دوكان: لا مساعدات حقيقية ولا نجدة دولية قبل الإصلاحات

Lebanon 24
08-10-2021 | 06:45
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 اعلنت نقابة الاطباء في بيان، ان "نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف ونقيب المهندسين عارف ياسين، التقيا منسق المساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان، بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد  وحضوره ، في مبنى المجلس.

وشرح النقيبان للسفير "أسباب المعاناة التي يعيشها المواطنون على الصعد كافة، والنتائج المأسوية جراء ذلك، بما فيها ازدياد أعداد الفقراء وهجرة الكفاءات واتجاه لبنان اكثر فاكثر وبخطى ثابتة نحو المجهول، إذا لم يلق سريعا المساعدات الضرورية لمواجهة الأزمة الصعبة"، وطالبا ب"ضرورة وجود نقابات المهن الحرة على طاولة مفاوضات الإصلاح مع المعنيين الدوليين بشأن الأزمة الاقتصادية اللبنانية".

وعرض أبو شرف "سبل تلبية الحاجات المتزايدة للنظام الصحي في لبنان، وما يمكن تنفيذه على صعيد الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم الطواقم الاستشفائية والتمريضية والطبية للقيام بواجبها على اكمل وجه"، فيما عرض ياسين "الأسباب الكارثية للازمة وهي بسبب السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمنظومة الحاكمة منذ ما بعد الطائف"، مطالبا ب"مساعدة نقابات المهن الحرة على الحفاظ على أموالهم ومدخراتهم المحتجزة لدى المصارف في لبنان، وخصوصا ان هناك مفاوضات للتصحيح المالي والاقتصادي ستبدأ بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية قريبا".

بدوره، أشار دوكان إلى أنه "نبه والبنك الدولي في تقرير سابق منذ ثلاثة اعوام، لما هو متوقع وآت، لكن المسؤولين عندنا لم يتخذوا أي خطوات لتدارك الأمر يوم كان ذلك ممكنا"، وأكد أن" لا مساعدات حقيقية ولا نجدة دولية قبل القيام بالإصلاحات المطلوبة لاستعادة الحد الأدنى من الثقتين الداخلية والخارجية"، وامل في أن "يتمكن اللبنانيون من إحراز تقدم أو تغيير عبر انتفاضتهم"، مؤكدا "أهمية التواصل مع النقباء المعنيين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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