فاجعة تهزّ عين إبل.. إبن الـ13 عاماً يفارق الحياة بحادث مروّع (صور)

لقيَ الشاب جواد حسام بزي الذي يبلغ من العمر 13 سنة حتفه، إثر حادث سير مروع بين منطقتي عين إبل ورميش الجنوبيتين.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" ، فإنّ جواد كان جالسا إلى جانب شقيقه مهدي، الذي فقد السيطرة على شاحنة كان يقودها وذلك بعدما انزلقت، ما تسبب باصطدامها بحائط وانقلابها. ونُقل سائق الشاحنة الى إحدى المستشفيات، وهو في حالة خطرة.