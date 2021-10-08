لبنان

عبد اللهيان: مستمرون بإرسال المشتقات النفطية الى لبنان

Lebanon 24
08-10-2021 | 07:33
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أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحافي في ختام زيارته للبنان، "اننا سنساعد لبنان الشقيق للعبور من أزمته"، وقال: "مستعدون للمساعدة عبر استثمارات إيرانية أو لبنانية لإقامة معملين لإنتاج الكهرباء".

وأعلن "اننا مستمرون بإرسال المشتقات النفطية الى لبنان، ونأمل ان يكون في المستقبل باطار اتفاقيات بروتوكولية بين البلدين".


واشار الى ان "إيران على استعداد لتأمين حاجات لبنان من الأدوية والاغذية والمستحضرات الطبية، وأكدنا للمسؤولين اللبنانيين أن إيران على استعداد لانشاء مترو الانفاق".

وقال: "ايران تكن احتراما كاملا لسيادة لبنان وتعبر عن رغبتها ببذل جهودها لدعم لبنان من خلال التعاون بين الحكومتين ومستعدون للتعاون في المجالات كافة".

ورأى ان "دول المنطقة وشعوبها لن تسمح للولايات المتحدة أن تنجح في حربها الاقتصادية وحصارها على لبنان، ونأمل من خلال الانفتاح الاقليمي بكسر الحصار الذي يستهدفنا جميعا".

واعلن ان "المحادثات الايرانية السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، ونحتاج المزيد من الحوار. حتى الآن توصلنا الى اتفاقات معينة". وأكد ان "دور ايران والسعودية له بالغ الاهمية على صعيد ارساء الاستقرار في المنطقة".

ولفت الى "اننا سنعود الى محادثات فيينا على أن يتم تحقيق المصلحة الوطنية لإيران وشعبها".
 
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