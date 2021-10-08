لبنان

فوج إطفاء بنت جبيل أخمد حرائق في 6 قرى

Lebanon 24
08-10-2021 | 07:47
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 أعلن فوج اطفاء اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل في بيان أن فرقه "أخمدت 6 حرائق حتى الساعة، اندلعت في اشجار مثمرة، واشجار زيتون وسنديان، واعشاب يابسة، في بلدات: بنت جبيل، كونين، شقرا، دوبية وبرعشيت، وعيترون. وبلغت المساحة التي التهمتها النيران ما يقارب 35 دونما".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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