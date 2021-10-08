لبنان

طرحٌ بارز من الهند باتجاه لبنان لانعاشه اقتصادياً.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
08-10-2021 | 07:34
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة سفير الهند في لبنان سهيل اجاز خان، وناقشا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهند ولبنان.

وصرّح خان أن الإمكانات التجارية بين الهند ولبنان غير مستغلة إلى حد كبير، كما أطلع سلام على نقاط القوة الاقتصادية الهندية والتكامل بين البلدين في قطاعات مثل الأدوية والأغذية والزراعة والآلات وتكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك.
 
ورأى خان أنه بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان، سيكون مفيداً لرجال الأعمال اللبنانيين الالتفات إلى الهند كمصدر لاحتياجات الاستيراد الخاصة بهم، وأضاف: "بهذه الطريقة يمكن للبنان أن يخفّض فاتورة الاستيراد الإجمالية". وهنا، أبدى الوزير سلام تجاوباً للغاية مع الفكرة التي طرحها خان، وصرح بأنه سيشجع رجال الأعمال اللبنانيين للأخذ بها. 
 
كذلك، عرض السفير الهندي إمكان استعانة لبنان بشركات هندية مختصة بإدارة الموانئ لتقديم دراسة جدوى لإعادة إعمار وإدارة مرفأ بيروت.
 
بدوره، لفت الوزير سلام إلى إنه مهتم بدعوة شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية إلى لبنان لاستكشاف إمكانيات إنشاء مراكز تطوير تكنولوجيا المعلومات في لبنان. 
 
وناقش الوزير والسفير كيف يمكن للهند أن تساعد لبنان في الحفاظ على أمنه الغذائي، كما عن التعاون التكنولوجي في مختلف القطاعات.

 
 
 
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