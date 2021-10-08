أرقام خيالية... إلى اللبنانيين: إليكم كلفة الانتقال بالسيارة بعد ارتفاع سعر البنزين

أشارت "الدولية للمعلومات" في تقرير أعدته، إلى أنه بعد رفع سعر صفيحة البنزين إلى 233 ألف ليرة ارتفعت كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة والعمومية، وأصبحت كلفة كلم الواحد نحو 1,927 ليرة لبنانية لسيارة متوسط استهلاكها 170 كلم/ 20 ليتر بنزين. (وترتفع الكلفة كلما زاد استهلاك السيارة وأيضاً كلما كان طرازها قديم وبحاجة إلى صيانة دائمة).