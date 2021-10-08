لبنان

أرقام خيالية... إلى اللبنانيين: إليكم كلفة الانتقال بالسيارة بعد ارتفاع سعر البنزين

Lebanon 24
08-10-2021 | 07:42
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أشارت "الدولية للمعلومات" في تقرير أعدته، إلى أنه بعد رفع سعر صفيحة البنزين إلى 233 ألف ليرة ارتفعت كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة والعمومية، وأصبحت كلفة كلم الواحد نحو 1,927 ليرة لبنانية لسيارة متوسط استهلاكها 170 كلم/ 20 ليتر بنزين. (وترتفع الكلفة كلما زاد استهلاك السيارة وأيضاً كلما كان طرازها قديم وبحاجة إلى صيانة دائمة).
 
وتتوزع هذه الكلفة (كلفة كلم الواحد) على البنود التالية:

كلفة البنزين: 1,370 ليرة أي ما يمثل نسبة 71% من الكلفة.
كلفة الزيت والفلتر للمحرك: 100 ليرة
كلفة البطارية: 43 ليرة
كلفة الدواليب: 173 ليرة
كلفة البوجي: 14 ليرة
زيت الاتوماتيك: 20 ليرة
كوابح أمامية وخلفية: 70 ليرة
ماسحات للزجاج: 7 ليرات
رسوم الميكانيك: 9 ليرات
تأمين ضد الغير + تأمين الزامي: 110 ليرات
غسيل السيارة 6 مرات سنوياً: 11 ليرة

وعلى سبيل المثال تصبح كلفة الرحلة ذهاباً وإياباً:

بيروت – طرابلس: 308 آلاف ليرة.
بيروت – جونية: 95 ألف ليرة.
بيروت -صيدا: 173 ألف ليرة.
بيروت – زحلة: 196 ألف ليرة.
بيروت – بعلبك: 308 آلاف ليرة.

ولا تدخل في احتساب هذه الكلفة الأعطال المفاجئة والمحتملة (دينامو-مارش-فيتاس-مروحة-قشاط المروحة-امورتيسور وغيرها).
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