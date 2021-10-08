محمد توفي أثناء قيامه بشفط المياه

أفادت مندوبة "لبنان24" عن وفاة الشاب محمد محيش، في حادث اختناق بعد استنشاقه دخان مولد كهربائي، أثناء قيامه بشفط المياه من داخل بئر تابع لمبنى، على طريق الميناء، بالقرب من مبنى "سيتي كومبلكس".





ويذكر ان الشاب المتوفي عامل في بلدية طرابلس. ونقل على اثرها بواسطة الصليب الاحمر الى مستشفى المنلا. فيما حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.ويذكر ان الشاب المتوفي عامل في بلدية طرابلس.