البراكس يكشف معطيات جديدة عن أزمة البنزين... ماذا قال؟

أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى أن "بعض الشركات وزعت المحروقات اليوم، على محطات الوقود".

وقال البراكس لـ"الجديد": "نعتقد انه حتى نهاية الشهر الحالي ستكون الأمور دون مشاكل، لان مصرف لبنان بدأ يعطي موافقات للشركات من أجل وصول بواخر جديدة".