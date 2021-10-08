لبنان

البراكس يكشف معطيات جديدة عن أزمة البنزين... ماذا قال؟

Lebanon 24
08-10-2021 | 08:14
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أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى أن "بعض الشركات وزعت المحروقات اليوم، على محطات الوقود".
 
وقال البراكس لـ"الجديد": "نعتقد انه حتى نهاية الشهر الحالي ستكون الأمور دون مشاكل، لان مصرف لبنان بدأ يعطي موافقات للشركات من أجل وصول بواخر جديدة".

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