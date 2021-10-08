حكم بالإعدام والسجن بحق سوريين ارتكبا الجنايات على عناصر الجيش ومدنيين

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة حكماً بحق سوريين، أحدهما قاصر، بجرائم القيام بأعمال إرهابية.

وورد في متن الحكم أنه، على الأراضي اللبنانية، وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، أقدم السوريان أحمد علي صديق وفضل الله عبد الناصر صديق (قاصر) على الإنخراط في صفوف تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المسلّح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وعلى القتال ضد الجيش اللبناني وقتل عناصره وضباطه، ومحاولة قتلهم عمداً أثناء قيامهم بالوظيفة، وعلى أسر وخطف جنوده واحتجاز حريتهم، وعلى سرقة أسلحة وذخائر حربية أميرية وأعتدة و آليات عسكرية، وتخريب في الآليات داخل المراكز العسكرية والممتلكات، كما أقدم الأول على مراقبة تحركات الجيش اللبناني وعلى الإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية والصواريخ الحرارية.وقضى الحكم بإنزال عقوبة الإعدام بحق أحمد صديق، وبتجريم فضل الله صديق سنداً الى المواد 201/549 و 335 من قانون العقوبات والمادة 72 أسلحة وذخائر والمادتين 143 و 144 من قانون القضاء العسكري، وإحالة نسخة عن ملفه الى المرجع المختص بالأولاد القصّر.