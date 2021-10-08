لبنان

3 جرحى في حادث سير على أوتوستراد بقرصونا

Lebanon 24
08-10-2021 | 08:22
A-
A+
Doc-P-872719-637693034860838726.jpg
Doc-P-872719-637693034860838726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدى حادث سير على أوتوستراد بقرصونا في الضنية، إلى جرح 3 أشخاص، بعدما فقدَ سائقها السيطرة على سيارته من نوع "مرسيدس"، لتستقر بعدها على حافة الطريق. وقد نقلوا جميعاً إلى مستشفى سير الضنية الحكومي للعلاج.
 
 
مواضيع ذات صلة
3 جرحى بإنحراف سيارة عن مسارها في بقرصونا الضنية
lebanon 24
08/10/2021 18:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح بحادث سير في نهر ابراهيم
lebanon 24
08/10/2021 18:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
12 قتيلا و32 جريحا... تجنب ماشية ضالة فتسبب بحادث سير مروع! (فيديو)
lebanon 24
08/10/2021 18:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروع على اوتستراد القلمون... اليكم التفاصيل (صورة)
lebanon 24
08/10/2021 18:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24

بقرصونا

حادث سير

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:17 | 2021-10-08
11:06 | 2021-10-08
10:59 | 2021-10-08
10:58 | 2021-10-08
10:57 | 2021-10-08
10:55 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website