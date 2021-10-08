3 جرحى في حادث سير على أوتوستراد بقرصونا

أدى حادث سير على أوتوستراد بقرصونا في الضنية، إلى جرح 3 أشخاص، بعدما فقدَ سائقها السيطرة على سيارته من نوع "مرسيدس"، لتستقر بعدها على حافة الطريق. وقد نقلوا جميعاً إلى مستشفى سير الضنية الحكومي للعلاج.