رياشي عرضت مع منسق المساعدات الدولية برامج وزارتها

اجتمعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي مع منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، في مقر الوزارة، في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو والوفد الفرنسي المرافق اضافة إلى فريق عمل الوزارة.بداية، رحبت الوزيرة رياشي بالحضور قائلة: "اغتنم هذه الفرصة لشكر فرنسا، رئيسا وحكومة وشعبا، للدعم الذي تقدمه للبنانيين، لتأمين نهوض لبنان من أزمته الحالية".اضافت: "انطلاقا من قناعتنا العميقة بأهمية المقاربة الاصلاحية للأداء في الإدارة العامة، اسمحوا لي كوزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية أن اتشارك معكم الرؤية المستقبلية لبرامج الاصلاحات التي بدأها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والذي هو كيان حكومي مرتبط برئاسة مجلس الوزراء. يسعى المكتب إلى المساهمة في إقامة قطاع عام فعال وشفاف ومسؤول في خدمة جميع المواطنين. كما تقتضي مهمة المكتب، بمساهمة ومشاركة من المجتمع المدني، بارساء وتنفيذ سياسات حديثة ومبتكرة لتنمية الإدارة اللبنانية، علما انه وعلى الرغم من صعوبة الظروف السياسية، ورجعية القوانين الوضعية التي قوضت جهوده لارساء إصلاح شامل في الإدارة، راكم المكتب عدة انجازات في هذا المجال".وشددت رياشي على "الدور المحوري للمكتب في أي جهد اصلاحي، معتمدا على الخبرات المكتسبة التي راكمها فريق عمل المكتب في إدارة البرامج الممولة من الجهات المانحة من فرنسية وأوروبية وعربية".وأكدت "أن الرؤية الاصلاحية تبنى بانفتاح الدولة على المواطن، ما يستدعي اقامة تواصل وتفاعل حثيث مع كافة اطياف المجتمع المدني لإشراك اكبر شريحة من المواطنين في عملية الاصلاح".ثم استعرضت رياشي مع طاقم العمل البرامج والمشاريع ذات الطابع الإصلاحي التي تنفذها الوزارة في الإدارة اللبنانية، خصوصا برامج مكافحة الفساد والتحول الرقمي والحكومة المفتوحة، إضافة إلى برامج تحديث وتطوير القطاع العام وما لها من انعكاسات ايجابية على تحسين كفاءة الإدارة العامة لا سيما في ظل العقبات التي تواجهها في الظروف الراهنة".دوكانمن جهته، وبعد متابعته لإستعراض فريق عمل الوزارة، أبدى السفير دوكان اعجابه الشديد بانجازات المكتب على اكثر من صعيد، مثنيا على عمل الوزارة "الدؤوب في هذه الظروف"، ومشددا على "أهمية حوكمة الادارة العامة ودورها المحوري في تطبيق الاصلاحات الهيكلية". كما تطرق الى "ضرورة ان تتخذ الحكومة كافة الخطوات الضرورية لتطبيق برنامج مكافحة الفساد، والسعي لانضمام لبنان الى مبادرة "شراكة الحكومة المفتوحة". وأبدى الإهتمام بكافة البرامج التي ينفذها المكتب.