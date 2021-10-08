المرتضى بحث وبومباردييري في التعاون بمجالي الثقافة والاثار والتقى الان عون

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم، السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري ، وكانت مناسبة للبحث في تطوير التعاون القائم بين البلدين في مجالي الثقافة والاثار.كما تم التطرق الى المشاريع التي تساهم فيها إيطاليا عبر بعثاتها في لبنان، وبخاصة في مجال التنقيب عن الاثار او الترميم لبعض المواقع الاثرية والتراثية التي تضررت من جراء انفجار المرفأ، ومساهمة إيطاليا في ترميم قصر سرسق، فضلا عن الانتهاء من اعمال الترميم للمواقع الاثرية، وابرزها مشروع تأهيل القلعة البرية في صيدا، الذي تم الانتهاء منه، وسيتم الاحتفال بإنجاز الاعمال وافتتاحه في 12 من الشهر الجاري.واعرب الوزير المرتضى عن" شكره للتعاون الذي تقدمه إيطاليا في القطاع الثقافي بشكل عام "، لافتا الى ان "الوزارة تأمل الاستمرار في انجاز المزيد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك "، مؤكدا" تقدير لبنان دولة وشعبا لكل الجهود المبذولة في هذا المجال من الدولة الإيطالية ومن السفيرة بومباردييري شخصيا".