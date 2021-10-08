لبنان

المرتضى بحث وبومباردييري في التعاون بمجالي الثقافة والاثار والتقى الان عون

Lebanon 24
08-10-2021 | 10:34
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 استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم، السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري ، وكانت مناسبة للبحث في تطوير التعاون القائم بين البلدين في مجالي الثقافة والاثار.

كما تم التطرق الى المشاريع التي تساهم فيها إيطاليا عبر بعثاتها في لبنان، وبخاصة في مجال التنقيب عن الاثار او الترميم لبعض المواقع الاثرية والتراثية التي تضررت من جراء انفجار المرفأ، ومساهمة إيطاليا في ترميم قصر سرسق، فضلا عن الانتهاء من اعمال الترميم للمواقع الاثرية، وابرزها مشروع تأهيل القلعة البرية في صيدا، الذي تم الانتهاء منه، وسيتم الاحتفال بإنجاز الاعمال وافتتاحه في 12 من الشهر الجاري.

واعرب الوزير المرتضى عن" شكره للتعاون الذي تقدمه إيطاليا في القطاع الثقافي بشكل عام "، لافتا الى ان "الوزارة تأمل الاستمرار في انجاز المزيد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك "، مؤكدا" تقدير لبنان دولة وشعبا لكل الجهود المبذولة في هذا المجال من الدولة الإيطالية ومن السفيرة بومباردييري شخصيا".
 
ولاحقا التقى المرتضى في مكتبه في الوزارة، النائب آلان عون، في حضور مستشار الوزير الدكتور فواز كبارة . وكانت جولة أفق عامة تناولت الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة.

كما تم التطرق، بحسب بيان مكتب الوزير "على وجه التخصيص الى المعالم الأثرية غير المنظورة الموجودة في جبل لبنان، مع التداول في ما يمكن القيام به على مستوى تسليط الضوء على هذه المعالم وسبل استثمارها لما لذلك من مردود إيجابي ثقافيا وانمائيا واقتصاديا.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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