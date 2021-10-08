أعمال صيانة.. تجنبوا المرور على هذه الطرقات!

صـدر عــن المديرية العامة لقـوى الامـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:استكمالاً لأعمال الصيانة داخل نفق سليم سلام – بيروت، ستقوم بلدية بيروت بإقفال المسلك الغربي من النفق المذكور (المتّجه من وسط بيروت نحو المدينة الرياضية)، اعتبارًا من الساعة 22.00 لغاية الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت 8 و 9-10-2021.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية.