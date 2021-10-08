لبنان

أعمال صيانة.. تجنبوا المرور على هذه الطرقات!

Lebanon 24
08-10-2021 | 08:43
A-
A+
Doc-P-872729-637693046502084619.jpg
Doc-P-872729-637693046502084619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عــن المديرية العامة لقـوى الامـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

استكمالاً لأعمال الصيانة داخل نفق سليم سلام – بيروت، ستقوم بلدية بيروت بإقفال المسلك الغربي من النفق المذكور (المتّجه من وسط بيروت نحو المدينة الرياضية)، اعتبارًا من الساعة 22.00 لغاية الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت 8 و 9-10-2021.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:17 | 2021-10-08
11:06 | 2021-10-08
10:59 | 2021-10-08
10:58 | 2021-10-08
10:57 | 2021-10-08
10:55 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website