عون اطلع من فياض على نتائج محادثاته في القاهرة وعمان

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض واطلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في القاهرة وعمان لاستجرار الطاقة الكهربائية الى لبنان، عبر الأردن وسوريا.



وقال فياض بعد اللقاء: "لمست رغبة صادقة في الإسراع في استجرار النفط والغاز الى لبنان والبنك الدولي عازم على تقديم كل التسهيلات اللازمة".