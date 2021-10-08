لبنان

الجيش يوقف شخصين... الأوّل انتحل صفة أمنية والثاني روّج المخدرات (صور)

Lebanon 24
08-10-2021 | 08:54
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 8 / 10 / 2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، المواطن (أ.ك) لوجود عدة مذكرات توقيف بحقه بجرائم مختلفة (انتحال صفة أمنية وإطلاق نار وخطف وسطو مسلح وسلب وسرقة وتعاطي المخدرات وترويجها وفرض الخوات)، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً.

من جهة أخرى، أوقفت دورية أخرى من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (ع.ز) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها في المنطقة المذكورة لصالح (ح.ز)، وضبطت بحوزته كمية كبيرة منها مختلفة الأنواع (58 ظرفاً من مادة الكوكايين، 13 ظرفاً من مادة باز الكوكايين و26 طبة كوكايين)، إضافة إلى مبلغ من المال.

سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
 
 
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