جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء ١٢ الجاري في القصر الجمهوري لعرض رؤية كل من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية والوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم.