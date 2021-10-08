لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-10-2021 | 09:17
A-
A+
Doc-P-872740-637693068066442794.jpg
Doc-P-872740-637693068066442794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء ١٢ الجاري في القصر الجمهوري لعرض رؤية كل من  وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية والوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم.
مواضيع ذات صلة
منها تخصيص 50 مليار ليرة لمتضرّري انفجار المرفأ.. إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
08/10/2021 18:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: الحكومة أمامها أربعة نقاط أولها حفظ الأمن والمحافظة عليه استناداً إلى الجيش والقوى الأمنية وقوات اليونيفل
lebanon 24
08/10/2021 18:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قرداحي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء وافق على تخصيص 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال دفع التعويضات لمتضرّري انفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
08/10/2021 18:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: اللبنانيون ينتظرون منا معالجة جميع المشاكل خصوصًا الكبيرة منها
lebanon 24
08/10/2021 18:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

جلسة

مجلس الوزراء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:06 | 2021-10-08
10:59 | 2021-10-08
10:58 | 2021-10-08
10:57 | 2021-10-08
10:55 | 2021-10-08
10:52 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website