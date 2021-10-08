وزير الخارجية استقبل سفير جمهورية تشيكيا لدى لبنان في زيارة تهنئة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سفير جمهورية تشيكيا لدى لبنان جيري دولوزيل في زيارة تهنئة.



السفير البابوي.



كما التقى بو حبيب السفير البابوي لدى لبنان المونسينيور جوزيف سبيتاري في زيارة تعارف أكد خلالها السفير البابوي دعم حاضرة الفاتيكان للبنان ليس فقط من خلال الصلاة بل من خلال المساعدات التي يقدمها الى المدارس الكاثوليكية ومن خلال بعض الجمعيات مثل كاريتاس. وكانت فرصة عرض خلالها السفير التشيكي للوزير بوحبيب المشاريع التي تقدمها تشيكيا دعما للبنان خصوصا المشاريع الصحية والتعليمية.السفير البابوي.كما التقى بو حبيب السفير البابوي لدى لبنان المونسينيور جوزيف سبيتاري في زيارة تعارف أكد خلالها السفير البابوي دعم حاضرة الفاتيكان للبنان ليس فقط من خلال الصلاة بل من خلال المساعدات التي يقدمها الى المدارس الكاثوليكية ومن خلال بعض الجمعيات مثل كاريتاس.

كما تناول البحث موضوع زيارة قداسة البابا فرنسيس الى لبنان، والتي من الممكن ان يقوم بها السنة المقبلة.