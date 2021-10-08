اجتماع في الداخلية برئاسة مولوي بحث في الاجراءات الواجبة لمكافحة أي طارىء ينجم عن الحرائق

ترأس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه بعد ظهر اليوم، اجتماعا خصص لمتابعة مكافحة الحرائق في لبنان، حضره المدير العام لجهاز الدفاع المدني العميد ريمون خطار والمحافظون وممثلون عن الاجهزة المعنية، للبحث في الاجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة اي طارئ قد ينجم عن الحرائق.وحث الوزير مولوي خلال الاجتماع مع الاجهزة المعنية على "اليقظة الدائمة والاستعداد التام، وقال:"أعول كثيرا على الحس الوطني لدى المحافظين لمزيد من التنسيق خصوصا في مكافحة الحرائق".وأشار الى انه "علينا البدء بعمليات توعية في البلديات في ظل الظروف المناخية التي تساعد في ازدياد الحرائق". ورأى أن "نسبة الحرائق اختلفت عن العام الماضي وارتفعت خصوصا في جبل لبنان وعكار".وأعرب مولوي عن تقديره "جهود عناصر الدفاع المدني في كل ما يقومون به على هذا الصعيد بسرعة لافتة"، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون بين المحافظين والبلديات والدفاع المدني والاجهزة المعنية بمن فيها الامنية".وختم بالقول: "بلدنا جميل ويجب على الجميع المحافظة على الطبيعة والثروة الحرجية".