جمعية "نسروتو" بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي تنفّذ برامج تأهيلية في السجون

ضمن إطار الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية للسجناء في السجون اللبنانية، التي تنفّذها جمعية نسروتو - أخوية السجون، بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تم تخريج الدفعة رقم /316/ لعدد من السجناء في سجن رومية المركزي وذلك ضمن برنامجَين إصلاحييَن: "شجرة الجميزة" و"رحلة سجين"، تحت إدارة رئيس الجمعية الأب مروان غانم وعدد من أعضاء الجمعية، بحيث استفاد من هذين البرنامجَين عدد من السجناء الراغبين في تغيير سلوكهم المجتمعي.كذلك نفّذت الجمعية في سجن رومية / مبنى المحكومين وسجن بعبدا للنساء، وسجني زحلة للرجال والنساء، برنامجاً إصلاحياً حول "مهارات حلّ النزاعات وفن التواصل في السجون"، وذلك بدعم من منظمة البحث عن أرضية مشتركة "SFCG" ومشروع التعاون الألماني. وقد كان للبرنامج فائدة كبيرة على السجناء المشاركين وعددهم /130/ سجينا، الذين تابعوا أيضاً -إضافةً إلى البرنامج- دورات في الكمبيوتر واللّغات والموسيقى.كما قدّمت منظّمة "SFCG" عدداً من الحواسيب والآلات الموسيقيّة، ليتدرّب عليها نزلاء سجن زحلة للرجال.