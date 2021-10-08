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لبنان
كلمة لنصرالله الاثنين المقبل... وهذا ما سيتطرق إليه
Lebanon 24
08-10-2021
|
09:57
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يلقي الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الاثنين (11-10-2021) كلمة يتطرق فيها إلى عدد من المستجدات والتطورات السياسية.
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