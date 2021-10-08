وزير الاشغال عرض مع ابو الحسن وإتحاد بلديات المتن الأعلى شؤونا إنمائية

بحث وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مع أمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن، في حضور رئيس إتحاد بلديات المتن الاعلى مروان صالحة ونائب رئيس الاتحاد كريم سركيس ورئيس بلدية شويت وسيم أبو سعيد مازن شقير، حيث قدموا التهاني للوزير حميه، وبحثوا المشاريع التي تعدها الوزارة ضمن الرؤية الإستراتجية، وشؤونا إنمائية لمنطقة المتن الاعلى خصوصا، ملف نفق شويت عاليه نظرا لخطورة العبور على التقاطع بين طريق بلدة شويت والطريق الدولي وتأثيراته على السلامة العامة، إضافة الى موضوع الأتوستراد العربي ونفق طريق بيروت - البقاع و ايجاد السيل لتطبيق القانون الذي صدر في المجلس النيابي بهذا الخصوص".