لبنان

وزير الاشغال عرض مع ابو الحسن وإتحاد بلديات المتن الأعلى شؤونا إنمائية

Lebanon 24
08-10-2021 | 10:20
A-
A+
Doc-P-872756-637693098919936516.jpg
Doc-P-872756-637693098919936516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مع أمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن، في حضور رئيس إتحاد بلديات المتن الاعلى مروان صالحة ونائب رئيس الاتحاد كريم سركيس ورئيس بلدية شويت وسيم أبو سعيد مازن شقير، حيث قدموا التهاني للوزير حميه، وبحثوا المشاريع التي تعدها الوزارة ضمن الرؤية الإستراتجية، وشؤونا إنمائية لمنطقة المتن الاعلى خصوصا، ملف نفق شويت عاليه نظرا لخطورة العبور على التقاطع بين طريق بلدة شويت والطريق الدولي وتأثيراته على السلامة العامة، إضافة الى موضوع الأتوستراد العربي ونفق طريق بيروت - البقاع و ايجاد السيل لتطبيق القانون الذي صدر في المجلس النيابي بهذا الخصوص".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:17 | 2021-10-08
13:45 | 2021-10-08
13:30 | 2021-10-08
13:23 | 2021-10-08
13:17 | 2021-10-08
13:03 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website