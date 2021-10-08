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لبنان
جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية: أي مواصفات لرئيس الجامعة اللبنانية المقبل؟
Lebanon 24
08-10-2021
|
10:15
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لمناسبة انتهاء ولاية رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب في 12 تشرين الاول الحالي، انعقدت ندوة في مقر الحركة الثقافية – انطلياس، تحت عنوان: "من اجل جامعة وطنية حديثة، رائدة: اي مواصفات لرئيس الجامعة اللبنانية المقبل؟"، نظمتها جمعية اصدقاء الجامعة اللبنانية (اوليب)، وشارك فيها مجموعة من الاكادميين، والنقابين والمثقفين، طرحوا واقع الجامعة اليوم وعرضوا رؤيتهم من اجل النهوض بالجامعة الوطنية.
وقد شارك في الندوة رئيس اتحاد اورا الاب طوني خضره، النقابيون، والدكاترة بشير عصمت، وليد خوري، نزيه خياط، بسام سكرية، علي الموسوي، عصام خليفة، والعميدان في الجامعة طوني عطالله وجورج صدقة، وعدد من الاساتذة والمثقفين والاعلاميين. وقدّم للندوة الدكتور انطونيو خوري رئيس جمعية اوليب مؤكّدًا وقوف الجمعية الدائم الى جانب الجامعة الوطنية وقضاياها وطلابها.
تركّز النقاش حول واقع الجامعة والصعوبات التي تعاني منها، مشددين على اهمّية حسن اختيار رئيس الجامعة المقبل كي يحمل طرحًا اصلاحيًا و رؤيويًّا .
وقد عرضت المناقشات ماضي الجامعة المشرق حين كان يرأسها قامات علمية من امثال فؤاد افرام البستاني وادمون نعيم ومحمد المجذوب وحسن مشرفية، وضرورة العودة الى تعيين رئيس جديد يكون على شاكلة هؤلا، ويتميّز بكفاءته العلمية الواسعة، ونزاهته وابتعاده عن التحيّز والطائفيّة، ويمتلك رؤية للمستقبل.
واعتبر المشاركون ان خطوة تعيين رئيس جديد اليوم تكتسب اهميّة كبيرة يتقرر على اساسها منحى الجامعة للسنوات المقبلة.
لذلك قام المجتمعون بوضع مذكرة سيتم رفعها الى وزير التربية والتعليم العالي في القريب العاجل. كما تم الاتفاق على عقد المزيد من الحلقات التشاورية حول مستقبل الجامعة من اجل الضغط في اتجاه تطوير هذه المؤسسة ووضع قوانين حديثة لها، وانشاء المجمعات الجامعية الخمسة في المناطق وتأمين مستلزماتها الضرورية كي تقوم بدورها الوطني التعليمي والتنموي.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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