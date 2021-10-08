لبنان

اليونسكو تجمع خبراء في الجامعة الأميركية لتحديد التراث الثقافي الحديث بعد انفجار المرفأ

Lebanon 24
08-10-2021 | 10:35
A-
A+
Doc-P-872762-637693107858988676.jpg
Doc-P-872762-637693107858988676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 نظم مختبر بيروت الحضري في الجامعة الأميركية في بيروت ورشة عمل بعنوان "إطار ومعايير لتحديد التراث الحديث"، في إطار دراسة اليونسكو "تعيين سمات التراث الثقافي وتحديدها في المناطق المتضررة جراء الانفجار في مرفأ بيروت".

وشارك في الورشة خبراء محليون ودوليون ناقشوا عبر النتائج التي توصلوا إليها "التعريف والمعايير المقترحة لتحديد التراث الحضري الحديث في العاصمة اللبنانية".

وتهدف دراسة اليونسكو إلى "تحديد ورسم لخرائط التراث الثقافي في المنطقة المتضررة من انفجار 4 آب 2020، من أجل وضع خطة عمل لإعادة تأهيله وحمايته وإدارته بشكل مستدام، جزءا من مبادرة اليونسكو الرائدة "لبيروت".

وتجيب الدراسة عن بعض الاسئلة، منها: "ما هو التراث الحديث في السياق البيروتي؟ كيف يمكننا تحديد سماته الرئيسية في الأحياء التاريخية في بيروت الأكثر تأثرا بالانفجارين؟ علما أن التراث المبني والطبيعي الحديث غالبا ما همشه القانون، في غياب سمات واضحة للتعريف عنه".

مديرة مكتب اليونسكو
في كلمتها الافتتاحية، ألقت مديرة مكتب اليونسكو في بيروت كوستانزا فارينا الضوء على "أهمية المادة 7 من القانون 194، الذي أصدرته الحكومة اللبنانية في تشرين الأول 2020، لوضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لضمان الحفاظ على التراث العمراني وحمايته في المناطق التي دمرها الانفجاران".

وأضافت: "يمنح هذا القانون المديرية العامة للآثار فترة محدودة للعمل. واستجابة لذلك، هناك حاجة إلى خطة عمل لدعم المديرية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة التدخلات".

وتابعت: "عبر "مبادرة" "لبيروت"، كنا وما زلنا ندعو إلى إنعاش حضري محوره الناس من خلال الثقافة والتراث والتعليم. تم تصميم مشاريع اليونسكو وفقا لنهج ادارة المناظر الحضرية التاريخية، والمعروف أيضا باسم نهج Historic Urban Landscapes approach (HUL). وستطلق اليونسكو أيضا مشروعا جديدا لتعزيز الإجراءات القانونية من أجل حماية التراث والنسيج العمراني في لبنان. وبالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للآثار، كانت المساهمة الاستراتيجية الثالثة لليونسكو توثيق التراث الثقافي والمعماري لبيروت المتأثر بالانفجارين، عبر إنشاء نموذج جغرافي ثلاثي الأبعاد لثلاث مناطق تاريخية في بيروت: الجميزة ومار ميخائيل والكرنتينا. وستوجه هذه الأداة الجديدة إعادة تأهيل المساحات الثقافية الحضرية وغيرها من المباني التاريخية المختارة".

من جانبه، استرجع المدير العام للآثار الدكتور سركيس خوري "المسار الذي اتبعته المديرية العامة للآثار لحماية التراث الثقافي في بيروت"، وأكد أن "المؤسسة تولي التراث العمراني الحديث اهتماما خاصا"، وقال: "نحن في حاجة الى الاتفاق على ملف تقني متين لعرضه على مجلس النواب، والطريق طويل".

وبحسب البيان، "دق انفجار مرفأ بيروت ناقوس الخطر في شأن خسارة لا تعوض في الأرواح والممتلكات، بما في ذلك التراث العمراني، وهو مشهد ثقافي يعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما بدأت بيروت في التوسع خارج الجدران. وقد كانت ضغوط العقارات المفترسة وقوانين الحماية غير الكافية تهدد هذه المناطق منذ وقت طويل قبل انفجاري المرفأ".

"لبيروت" نداء دولي لجمع التبرعات أطلقته المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي من بيروت "في أعقاب تفجيري المرفأ في 27 آب 2020، لدعم إعادة تأهيل المدارس والمباني التراثية التاريخية والمتاحف والمعارض والصناعة الإبداعية، والتي تعرضت جميعها لأضرار جسيمة".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:17 | 2021-10-08
13:45 | 2021-10-08
13:30 | 2021-10-08
13:23 | 2021-10-08
13:17 | 2021-10-08
13:03 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website