العميد منير شحادة زار مقر قيادة قوات الطوارئ الدولية في الناقورة

بدعوة من قائد قوات الطوارئ الدولية في لبنان الجنرال ديل كول، زار رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد منير شحادة مقر القيادة في الناقورة يرافقه القاضي فادي عقيقي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة، حيث تطرق اللقاء الى أمور قضائية تتعلق بقوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان كما وأجريت جولة ميدانية على بعض نقاط الخط الازرق.