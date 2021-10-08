لبنان

سلام عرض مع دوكان مقاربته للوضع الاقتصادي وكيفية معالجته وخطوات الوزارة لناحية الاصلاحات

Lebanon 24
08-10-2021 | 10:57
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 استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان والسفيرة الفرنسية آن غريو والوفد المرافق.

وعرض سلام مقاربته للوضع الاقتصادي في لبنان وكيفية معالجته والخطوات التي ستتبعها الوزارة لناحية الاصلاحات. كما تطرق إلى إمكانية تفعيل اتفاقية سيدر بالتوازي مع مرحلة مفاوضات صندوق النقد الدولي. كذلك تناول البحث الوضع الحالي لمرفأ بيروت بشكل عام والاهراءات بشكل خاص، وكيفية معالجة تداعيات الاضرار التي لحقت بهما.
المصدر: الوكالة الوطنية
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