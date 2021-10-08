الدفاع المدني اخمد حريقا في ببنين

أندلع حريق في بلدة ببنين بالقرب من المنازل، والتهم مساحة من الاعشاب اليابسة وامتد ليطال أشجارا حرجية.



وسارع على الفور عناصر الدفاع المدني الى المكان وعملوا على تطويق الحريق والسيطرة عليه وإخماده قبل تمدده الى المنازل والأراضي المجاورة، ومن ثم عملوا على تبريد المساحة التي إحترقت خوفا من إشتعالها مجددا.