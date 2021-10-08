وزير الطاقة يلتقي شيا.. ومتابعة لملف استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان

استقبل وزير الطاقة والمياه د.وليد فياض للمرة الثانية في خلال أقل من أسبوع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا على رأس وفد، وكانت جولة أفق استكمالا لنتائج الجولات الاخيرة لوزير الطاقة في كل من مصر والاردن.

وشاركت السفيرة الوزير فياض بالأجواء الإيجابية الهادفة للإسراع في إنجاز الاتفاق مع مصر والأردن من أجل استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان وإمكانية تسريع تأمين التمويل اللازم لإبرام الإتفاق.



وكان الوزير فياض استقبل اليوم ايضا سفير بريطانيا إيان كولارد وجرى البحث في إرساء وتوسيع التعاون في قطاعي الطاقة والمياه.