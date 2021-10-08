أربع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. فكم بلغ عدد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط من العام الفائت إلى 628881.

كما وسجل لبنان 4 حالات وفاة بكورونا ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8379.