إلى اللبنانيين.. معطيات جديدة عن الكهرباء والتغذية

قالت مصادر "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24"، مساء اليوم الجمعة، إنّ "أوضاع المعامل المستمرة بالعمل بشكل جزئي باتت متدهورة للغاية لدرجة أنّ الانقطاع الشامل المعروف بـBlack Out أصبح قريباً جداً طالما أنّ شح الفيول ما زال مُستمراً".



وأوضحت المصادر أنه "من المفترض أن تباشر فرق المؤسسة بإعادة تشغيل معملي المولدات العكسيّة في الذوق والجية وذلك خلال اليومين المقبلين"، لكنها أشارت إلى أنّ "هذين المعملين لا يمكنهما تعويض النقص الحاصل خصوصاً أن المازوت اللازم لتشغيل المعامل الكبيرة والأساسية مفقودٌ تماماً".

ومع هذا، قدّرت المصادر أن التغذية ستنخفض إلى نحو 3 ساعات وما دون يومياً تبعاً للانتاج الحالي والذي يتراوح بين 350 و 400 ميغاواط.



كذلك، رجّحت المصادر أيضاً أن يتواصل انخفاض الانتاج خلال الأيام القادمة خصوصاً عندما لا تحصل مؤسسة "كهرباء لبنان" على الفيول اللازم. كذلك، رجّحت المصادر أيضاً أن يتواصل انخفاض الانتاج خلال الأيام القادمة خصوصاً عندما لا تحصل مؤسسة "كهرباء لبنان" على الفيول اللازم.



وكان "لبنان24" نشرَ تقريراً، ظهر اليوم، كشف فيه أنّ "معمل دير عمار الكهربائي أطفأ كل محركاته ما جعله خارج الخدمة بشكل كلي حالياً"، مشيراً إلى أن"هذا الأمر بدأ اعتباراً من منتصف ليل أمس وذلك بسبب الشح الهائل في مادة المازوت"، وأضاف: "نتيجة لما يحصل، فإنّ إنتاج كهرباء لبنان بات ينخفض إلى ما دون الـ400 ميغاواط، وبالتالي فإن الشبكة مهددة بالكامل بالانقطاع التام الذي يعرف بالـBlack out".