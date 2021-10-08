لبنان

لجميع المواطنين.. إليكم هذا الخبر عن الطوابع المالية وإخراجات القيد

Lebanon 24
08-10-2021 | 11:37
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنّ مديرية الشؤون الجغرافية تساهم في تأمين الطوابع المالية لصالح وزارة المالية وإخراجات القيد لصالح المديرية العامة للأحوال الشخصيّة، وذلك للحدّ من معاناة المواطنين في إنجاز المعاملات الإدارية. 

ووفقاً لفيديو نشرته القيادة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، فقد أشارت إلى أنه "اعتباراً من نيسان 2021، قامت المديرية بطباعة وتسليم 50 مليون طابع إلى وزارة المالية، وهي بصدد طباعة 100 مليون طابع حتى نهاية العام 2021. كذلك، فإن المديرية سلمت 20 مليون طابعٍ في العام السابق 2020". 

وعلى صعيد اخراجات القيد، فقد أوضحت قيادة الجيش أنه "اعتباراً من آب 2021، قامت المديرية بطباعة وتسليم 350 ألف إخراج قيد بين عائلي وإفرادي للمديرية العامة للأحوال الشخصية، كما قامت المديرية بطباعة وتسليم مليون إخراج قيد في العام السابق وهي بصدد طباعة مليون إخراج قيد تباعاً".
 
وقبل أيام أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان أنه "بعد ان سلك اخيراً عقد الاتفاق الموقع مع قيادة الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية المجرى التنفيذي، وتم طبع الكميات اللازمة من بيانات القيد التي تسلم تباعاً لهذه المديرية العامة وتوضع في مستودعاتها تمهيداً لتوزيعها على اقلام النفوس في مختلف المناطق اللبنانية، للتخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين المستجدة بفعل الازمة التي فرضت نفسها منذ حوالى السنة، تُبلغ المديرية المواطنات والمواطنين الكرام أن مشكلة الاستحصال على بيانات القيد قد سلكت طريقها الى الحل، وبات بإمكانهم الحصول على المستندات المطلوبة وفقاً للأصول وضمن الرسوم الواجب استيفاءها قانوناً، كما وتذكرهم مجدداً بوجوب الاحتفاظ بنسخ عن بيانات القيد التي يستحصلون عليها للاستفادة منها وتوفير الوقت وجهد التنقل، لا سيما بيان القيد الإفرادي الإلكتروني الصادر من قلم نفوس مكان القيد، والذي يسهّل إصدار بيان قيد من قلم النفوس الأقرب الى مكان السكن".
 
 



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