"أمل": فوز جميع مرشحي الحركة الـ6 في الأنتخابات الطالبية في الـ"LAU"

أعلن مكتب الشباب والرياضة في حركة "امل" في بيان، ان "نتائج الانتخابية الطالبية في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت LAU، اظهرت فوز جميع مرشحي حركة أمل الستة في الانتخابات الطالبية، بحيث تسجل حركة أمل بمقاعدها الستة التي فازت بها لأول مرة رقما قياسياً جديداً في الحكومة الطالبية لبيروت التي تتشكل من 14 مقعداً حالياً، علماً أن الحركة خاضت الانتخابات منفردة من دون أي تحالف سياسي".

وكانت أقلام الاقتراع أقفلت أبوابها قرابة الساعة الـ5.30 من مساء اليوم، وقد أشارت صحيفة "النهار" إلى أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات كانت 49.15%.