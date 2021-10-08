لبنان

نصار تابع مع خير أوضاع المؤسسات السياحية المتضررة جراء انفجار المرفأ

Lebanon 24
08-10-2021 | 11:55
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التقى وزير السياحة وليد نصار في مكتبه بالوزارة، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، وبحث معه في أوضاع المؤسسات السياحية والمطاعم المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت، وإمكانية مساعدة أصحابها الذين قاموا بنسبة كبيرة منهم بإصلاح الأضرار على نفقتهم الخاصة.
كذلك، التقى نصار رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد، وعرض معه خطة عمل المجلس في ظل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وبحث نصار مع رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر، الذي زاره مهنئا بالوزارة، في قضايا وأمور تتعلق بقضاءي جبيل وكسروان.

واستقبل نصار رئيس اتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس، وعرض معه أوضاع الإتحاد والبلدات الواقعة في نطاقه، وبحثا في خطة إعادة واقع القطاع السياحي في قرى وبلدات المنطقة إلى ما كان عليه منذ سنوات، مشددين على ضرورة تفعيل المكاتب التابعة للوزارة، وتشجيع اللبنانيين على السياحة الداخلية، والسياح على زيارة لبنان في الأشهر المقبلة والأعياد.
 
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