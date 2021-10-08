قرارٌ جديد مرتبط بملف دفع أقساط "اللبنانية" بالدولار.. ما هو؟

أعلن النائبان رولا الطبش وبلال عبدالله في بيان أنه بعد متابعة منهما، أعطى وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب حق الاستفادة من الاستثناء من دفع الأجانب الأقساط بالعملة الأجنبية، لأبناء السيدات اللبنانيات المتزوجات من أجانب".