"المخابرات" توقف مطلوباً خطيراً.. من هو؟

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 8/10/2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات داخل أحد المخيمات في بلدة عرسال، السوري (ع.ع) لمشاركته إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي في معارك عرسال والقاع ورأس بعلبك، ولإقدامه مع عدد من الإرهابيين على استهداف آلية عسكرية تابعة للجيش والتي نتج عنها إستشهاد وإصابة عدد من العسكريين، و بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".