بلدية بعلبك: نحن إلى جانب أهلنا بكل الخطوات التي ستتخذ لتأمين الكهرباء

صدر عن بلدية بعلبك بيان، أشار إلى أن "عددا من أحياء مدينة بعلبك تعاني منذ 3 أيام من انقطاع متواصل للكهرباء، وسبق هذا الانقطاع المفاجئ تقنين قاس، وقبله انقطع التيار الكهربائي عن كل المدينة، ويرافق انقطاع الكهرباء انقطاع المياه".

وأشار البيان إلى أنه "لهذه الغاية، أجرى رئيس البلدية فؤاد بلوق اتصالات بالمعنيين في شركة الكهرباء الذين وعدوه بمعالجة الأمر، ولكن لغاية هذه اللحظة مازال الوضع على ما هو عليه".



وتابع: "أمام هذا العقاب لأبناء مدينتنا، والذي لا نقول عنه حالياً بأنه متعمد، ندعو أهلنا في المدينة إلى الاستعداد للقيام بخطوات تصعيدية، ونأمل أن يتلقف المعنيون هذا البيان، وليسارعوا الى العمل الجاد لإصلاح وصيانة الأعطال، فصبر أهلنا بدأ ينفد، ونحن إلى جانب أهلنا بكل الخطوات التي ستتخذ بالتوافق معهم، لتأمين الكهرباء".