الجيش: طائرات مُعادية تجوب أجواء بيروت وبعبدا

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 8/10/2021 الساعة 9.25 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الدامور، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13.25 من فوق البحر مقابل البلدة المذكورة".