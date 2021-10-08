لبنان

مدير "الضمان الاجتماعي" يحذر من كارثة.. هذا قاله

Lebanon 24
08-10-2021 | 13:56
A-
A+
Doc-P-872833-637693235951781227.jpg
Doc-P-872833-637693235951781227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في تصريح، أن "تقاعس الدولة في دفع مستحقاتها للصندوق سوف يؤدي حتماً إلى كارثة صحية حقيقية، لاسيما أن هذه المؤسسة الوطنية تؤمن تغطية صحية لثلث الشعب اللبناني"، معتبراً أن "إيجاد الحلول والعمل بها بات أمرا ملحا وطارئا، لأن المواطن بات يتحمل فروقات مالية كبيرة، أوصلت به حد بيع منزله أو أرضه لتسديد فاتورته الاستشفائية أو الدوائية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:24 | 2021-10-08
17:15 | 2021-10-08
17:10 | 2021-10-08
17:03 | 2021-10-08
16:55 | 2021-10-08
16:23 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website