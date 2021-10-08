مدير "الضمان الاجتماعي" يحذر من كارثة.. هذا قاله

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في تصريح، أن "تقاعس الدولة في دفع مستحقاتها للصندوق سوف يؤدي حتماً إلى كارثة صحية حقيقية، لاسيما أن هذه المؤسسة الوطنية تؤمن تغطية صحية لثلث الشعب اللبناني"، معتبراً أن "إيجاد الحلول والعمل بها بات أمرا ملحا وطارئا، لأن المواطن بات يتحمل فروقات مالية كبيرة، أوصلت به حد بيع منزله أو أرضه لتسديد فاتورته الاستشفائية أو الدوائية".