معلومات هامّة.. هذا جديد ملف البنزين

قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24"، مساء اليوم الجمعة، إنّ "95% من محطات المحروقات على كافة الأراضي اللبنانيّة فتحت أبوابها أمام المواطنين، اليوم"، مشيرة إلى أنّ "كميات المحروقات الموجودة في السوق تكفي لنهاية الشهر الحالي وسيتم تغذيتها تباعاً من خلال الاستيراد".

وأوضحت المصادر أنه "لا تعقيدات أمام عملية فتح الاعتمادات والعملية تسير كما يجب خصوصاً أن مصرف لبنان يقوم بتأمين الدولار للمستوردين"، لافتة إلى أن "الشركات المستوردة للنفط ستقومُ تباعاً بتأمين المخزون الكافي للأسواق، ما يعني أن الطوابير ستختفي تماماً وقد لا تظهر أبداً".

ومع هذا، فقد أشارت المصادر إلى أنّ "بواخر إضافية ستصل تباعاً إلى لبنان ولا خوف من انقطاع البنزين أبداً".