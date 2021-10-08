لبنان

معلومات هامّة.. هذا جديد ملف البنزين

Lebanon 24
08-10-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-872835-637693243971898541.png
Doc-P-872835-637693243971898541.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24"، مساء اليوم الجمعة، إنّ "95% من محطات المحروقات على كافة الأراضي اللبنانيّة فتحت أبوابها أمام المواطنين، اليوم"، مشيرة إلى أنّ "كميات المحروقات الموجودة في السوق تكفي لنهاية الشهر الحالي وسيتم تغذيتها تباعاً من خلال الاستيراد".
وأوضحت المصادر أنه "لا تعقيدات أمام عملية فتح الاعتمادات والعملية تسير كما يجب خصوصاً أن مصرف لبنان يقوم بتأمين الدولار للمستوردين"، لافتة إلى أن "الشركات المستوردة للنفط ستقومُ تباعاً بتأمين المخزون الكافي للأسواق، ما يعني أن الطوابير ستختفي تماماً وقد لا تظهر أبداً". 
ومع هذا، فقد أشارت المصادر إلى أنّ "بواخر إضافية ستصل تباعاً إلى لبنان ولا خوف من انقطاع البنزين أبداً".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:24 | 2021-10-08
17:15 | 2021-10-08
17:10 | 2021-10-08
17:03 | 2021-10-08
16:55 | 2021-10-08
16:23 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website