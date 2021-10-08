لبنان

عائلة الإمام الصدر شكرت المعزين بوفاة زوجته بروين خليلي

Lebanon 24
08-10-2021 | 14:20
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تقدمت عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر في بيان، بـ"جزيل الشكر وخالص العرفان لكل من واسى العائلة في مصابها الجلل بوفاة فقيدتها الغالية رفيقة درب الإمام، السيدة بروين خليلي (أم صدري)".
 
وقالت العائلة في بيان: "اجتماعكم في تشييعها والتفافكم حولنا في مصابنا هو الصورة الأبهى التي تمناها الإمام الصدر للبنان واحدا موحدا واثقا بتنوعه وفرادته. بفضل الله وبفضل ما قدمتموه لسماحة الإمام المغيب ولنا من تعازيكم الصادقة ومواساتكم واسترحامكم النبيل، دلالات على طيب أصلكم وصدق محبتكم. نسأل الله أن يبعد عنكم كل مكروه وأن يجزيكم خير الجزاء، وأن يضيف ما بذلتموه في ميزان حسناتكم".

وختمت العائلة بيانها: "نسأل المولى عز وعلا أن يرد علينا إمامنا وأن يتغمد فقيدتنا الغالية بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويجعل مثواها روضة من رياض النعيم، إنه على كل شيء قدير، وهو نعم المولى النصير".
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